2022-08-02 11:00:00 – 2022-08-02 21:00:00 0 0 EUR Le mardi soir, en été, nocturne jusqu’à 21h, pour faire durer les plaisirs de la journée au Parc du Griffon : découverte des animaux, jeux gonflables, tyrolienne, karts à pédales…et restauration sur place.

Le mardi soir, en été, nocturne jusqu'à 21h, pour faire durer les plaisirs de la journée au Parc du Griffon : découverte des animaux, jeux gonflables, tyrolienne, karts à pédales…et restauration sur place. Plaine de jeux d'eau et toboggans aquatiques, pensez au maillot de bain.

dernière mise à jour : 2022-06-23

