Nocturne au Palais de l’Île Palais de l’Île d’Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Nocturne au Palais de l’Île Palais de l’Île d’Annecy, 14 mai 2022, Annecy. Nocturne au Palais de l’Île

Palais de l’Île d’Annecy, le samedi 14 mai à 18:00

Des guides conférenciers vous accueillent au Palais de l’Île.

Dans la limite des places disponibles

Ouverture du monument Palais de l’Île d’Annecy Passage de l’Île 74000 Annecy Annecy Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Palais de l'Île d'Annecy Adresse Passage de l'Île 74000 Annecy Ville Annecy lieuville Palais de l'Île d'Annecy Annecy Departement Haute-Savoie

Palais de l'Île d'Annecy Annecy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annecy/

Nocturne au Palais de l’Île Palais de l’Île d’Annecy 2022-05-14 was last modified: by Nocturne au Palais de l’Île Palais de l’Île d’Annecy Palais de l'Île d'Annecy 14 mai 2022 annecy Palais de l'Île d'Annecy Annecy

Annecy Haute-Savoie