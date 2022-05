Nocturne au musée Granet, 25 juin 2022, .

Nocturne au musée Granet

2022-06-25 18:00:00 – 2022-06-25 22:00:00

// Programme // r r nEn partenaritat avec l’association Arts Vivants : r n● Ecrire le geste : performance d’Anne-Marie Renan (peintre) et Dany Lévêque (choréologue) r n● À la recherche de Madame Cézanne, présentation de Mylène Duc (artiste plasticienne) r r nEn partenariat avec Aix Marseille Université et le soutien de l’institut SoMuM et le projet TIGER : r n● des étudiants du master Histoire de l’art présentent une sélection d’œuvres de l’exposition Via Roma.

À l’occasion de l’ouverture de la saison Été de la Biennale d’art et de culture d’Aix-en-Provence, Une 5ème saison, le musée Granet ouvre ses collections et expositions en nocturne

// Programme // r r nEn partenaritat avec l’association Arts Vivants : r n● Ecrire le geste : performance d’Anne-Marie Renan (peintre) et Dany Lévêque (choréologue) r n● À la recherche de Madame Cézanne, présentation de Mylène Duc (artiste plasticienne) r r nEn partenariat avec Aix Marseille Université et le soutien de l’institut SoMuM et le projet TIGER : r n● des étudiants du master Histoire de l’art présentent une sélection d’œuvres de l’exposition Via Roma.

dernière mise à jour : 2022-05-12 par