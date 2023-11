Nocturne au musée des Égouts de Paris Musée des égouts de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nocturne au musée des Égouts de Paris Musée des égouts de Paris Paris, 14 décembre 2023, Paris. Le jeudi 14 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit sous condition Plus d’informations sur : billetterie-egouts.paris.fr Ouverture exceptionnelle jusqu’à 21h, inauguration de la visite à thème : « égout et écologie » A l’occasion des nocturnes, le musée des égouts de Paris vous propose des visites guidées incluses dans le ticket d’entrée. Visiter les égouts de Paris, c’est plonger dans les entrailles de la

ville et explorer sa face cachée. C’est aussi découvrir l’histoire de ce

réseau, intimement liée à l’évolution et à l’architecture des rues de

la capitale. Piétons dans le monde du dessus, nous marchons sur les

plaques d’égout sans y faire attention… Mais avons-nous idée de ce qui

se passe, juste en dessous ? Venez le découvrir. Ouverture exceptionnelle jusqu’à 21h, inauguration de la

visite à thème : « égout et écologie » réservation obligatoire. Dernière entrée 20h. Musée des égouts de Paris Esplanade Habib Bourguiba, Pont de l’Alma 75007 Paris Contact : https://musee-egouts.paris.fr https://www.facebook.com/museedesegoutsparis/ https://www.facebook.com/museedesegoutsparis/ https://musee-egouts.paris.fr

