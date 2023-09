Nocturne au Musée de l’Homme X Casabey Musée de l’Homme Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nocturne au Musée de l’Homme X Casabey Musée de l’Homme Paris, 28 septembre 2023, Paris. Le jeudi 28 septembre 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. A partir de 18 ans. gratuit

Rendez-vous le jeudi 28 septembre à partir de 19h30 pour une nocturne spéciale au Musée de l’Homme. La musique s’emparera de ce lieu chargé d’histoire…À ne pas manquer ! En partenariat avec Casabey, le musée de l’Homme sort de son sentier et invite le Karaoké Classics. Rejoignez-nous pour chanter sur une sélection de +300 hits de la scène artistique contemporaine dans un lieu chargé d’histoire… du Rap, R&B, Afro en passant par les classiques de la chanson française. Visite de la Galerie de l’Homme de 19h30 à 21h. Dernier accès : 22h30. Musée de l’Homme 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 Paris Contact : https://billetterie.mnhn.fr/fr_FR/musee-de-l-homme/nocturne#show-54cef8a8-5155-11ee-b814-0afcf4d762bc https://billetterie.mnhn.fr/fr_FR/musee-de-l-homme/nocturne#show-54cef8a8-5155-11ee-b814-0afcf4d762bc

©DR/Musée de l’Homme nocturne du musée de l’Homme/Visuel du site Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Musée de l'Homme Adresse 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Musée de l'Homme Paris latitude longitude 48.8622069958887,2.28734300578355

Musée de l'Homme Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/