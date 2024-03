Nocturne au MUba « Carte blanche aux médiathèques ! » MUba Eugène Leroy Tourcoing, jeudi 21 mars 2024.

Nocturne au MUba « Carte blanche aux médiathèques ! » Carte blanche aux médiathèques, à la ludothèque et à la numérithèque pour une nocturne au MUba, dédiée à la littérature, au jeu et au numérique, au cœur de l’exposition impressionniste. Jeudi 21 mars, 18h00 MUba Eugène Leroy Gratuit. Entrée libre. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T18:00:00+01:00 – 2024-03-21T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T18:00:00+01:00 – 2024-03-21T21:00:00+01:00

Carte blanche aux médiathèques, à la ludothèque et au pôle multimédia pour une nocturne au MUba, dédiée à la littérature, au jeu et au numérique, au cœur de l’exposition Peindre la nature. Paysages impressionnistes du Musée d’Orsay.

Des mots chuchotés pour vous enchanter, des jeux pour vous amuser, des tablettes et de la réalité virtuelle pour vous émerveiller.

Une nocturne pour les attirer tous. Une nocturne pour les charmer. Une nocturne pour les amener tous et dans l’exposition les faire rêver.

De 18h à 21h, en continu, en accès libre :

– Chuchothèque (des lectures chuchotées au coeur de l’exposition), tout public

– Soirée jeux, dès 12 ans

– Arts numériques (créations artistiques sur tablettes et en réalité virtuelle), dès 13 ans

18h-19h30 / 19h30-21h, sur réservation

– Ateliers d’écriture : Haïkus, dès 13 ans

Entrée de l’exposition gratuite pour tous à l’occasion de la nocturne.

Visites guidées à 18h30 et 19h30. Réservation conseillée

Possibilité de restauration au Bistro papillons

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer – 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03 20 28 91 60 http://www.muba-tourcoing.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « http://www.muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS/Expositions-en-cours2/Peindre-la-nature.-Paysages-impressionnistes-du-musee-d-Orsay »}, {« link »: « https://muba-boutique.tourcoing.fr/visite-guidee-exposition-visite-musee-css5-mubaboutiquetourcoing-pg51-ei982065.html »}, {« link »: « http://www.muba-tourcoing.fr/PRATIQUE/BISTRO-PAPILLONS2 »}]

Droits réservés