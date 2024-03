Nocturne au Louvre : dessin dans les départements de sculpture française. Atelier Saint Raphael Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 28 juin 2024

de à

Le vendredi 22 mars 2024

de 17h45 à 21h45

.Public jeunes et adultes. payant

60 € la séance.

40 € avec un abonnement.

réduction :étudiants, chômage,

Soirée de dessin en petit groupe accompagné par une artiste peintre et enseignante indépendante.

Nocturne au Louvre et dessin in situ

3 nocturnes au

Louvre sont prévu pour le calendrier 2023/2024 avec l’Atelier

Saint Raphael

Nous choisissons à

chaque fois un département différent : la sculpture française

du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, les grandes peintures de Rubens

de la salle Médicis ….

Dessiner dans le

calme des nocturne du musée, face à face avec les chef d’œuvres,

dans l’intimité des maîtres, c’est que du bonheur !

L’exercice aiguise

notre regard, et nous initié à la figure humaine telle que les

anciens la voyait : sculpturale, en chair, antique, archaïque

et sans l’influence de la photo qui a tout changé et marqué une

rupture dans le représentation du corps humain. La puissance des

volumes nous aide a percevoir les plans, à comprendre le sens des

hachures, et à accéder à une morphologie du corps simple mais

efficace. Les drapés sont somptueux et l’architecture offre des

volumes surprenants à traduire dans le format du carnet de dessin.

On travaille sur des

grands carnets (A3 max), à la mine de plomb, sur des des feuilles

teintées pour s’exercer au dessin à trois crayons, et nous

pouvons aussi travailler le crayons pastel aquarellable, pour faire

des ‘’lavis’’ et études de valeurs simples.

Le Louvre, qui a été

ouvert aux dessinateurs et copistes à partir de la Révolution, est

devenue l’école principale de tous les grands artistes du XIXe

siècle que nous aimons. L’institution nous attend généreusement

pour nous faire voyager dans le monde et l’histoire de l’art.

Accessibilité : les personnes en fauteuil sont les bienvenues, mais il y a trois marches pour descendre dans l’espace atelier.

Atelier Saint Raphael 37 rue Richard Lenoir 75011 Musée du Louvre

Contact : http://ateliersaintraphael.com/ +33628236973 atelierakcp@yahoo.fr http://www.ateliersaintraphael.com/

© anne karin court-payen séance de dessin au Louvre