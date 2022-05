Nocturne au Labyrinthe de Malido Saint-Alban Saint-Alban Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Alban

Nocturne au Labyrinthe de Malido Saint-Alban, 26 juillet 2022, Saint-Alban. Nocturne au Labyrinthe de Malido Lieu-dit Malido Labyrinthe de Malido Saint-Alban

2022-07-26 – 2022-07-26 Lieu-dit Malido Labyrinthe de Malido

Venez vous amuser au Labyrinthe en nocturne à partir de 19h avec un pôle restauration : galettes, côtes de porc, crêpes, boissons… Vous avez la possibilité d'y apporter vos grillades, nous vous préparons les braises… N'oubliez pas votre lampe de poche ! Réservation obligatoire uniquement pour la restauration. Pass sanitaire demandé à l'entrée.
sebastien.le-grand@wanadoo.fr +33 6 64 14 42 87 http://www.malido.fr/

