Nocturne au labyrinthe de Chalosse Gaujacq, 14 août 2021, Gaujacq.

Nocturne au labyrinthe de Chalosse 2021-08-14 – 2021-08-14

Gaujacq Landes Gaujacq

EUR 7 Amateurs de frissons, il est possible de tenter l’aventure la nuit. Venez vous perdre et jouer aux jeux en bois à la lueur de votre lampe frontale. Une atmosphère unique pour faire le plein de sensations fortes ! Le soir : Nocturne , repas Indien & Concert traditionnel Hindou en lisière de forêt.

Durant la journée, journée théâtrale et musicale pour les enfants de 3 – 5 et 6 – 10 ans

Ateliers création d’instrument de musique avec les objets du quotidien

Restauration sur place toute la journée .

+33 6 31 58 62 90

Clément Labadie

dernière mise à jour : 2021-06-30 par