Nocturne au labyrinthe de Chalosse

2022-08-23 – 2022-08-23 Amateurs de frissons, venez tenter l’aventure la nuit. Venez vous perdre et jouer : quiz / énigmes sur le thème du système solaire.Pensez à la lampe torche. Une atmosphère unique pour faire le plein de sensations fortes !

Repas sur réservation. Amateurs de frissons, venez tenter l’aventure la nuit. Venez vous perdre et jouer : quiz / énigmes sur le thème du système solaire.Pensez à la lampe torche. Une atmosphère unique pour faire le plein de sensations fortes !

Repas sur réservation. dernière mise à jour : 2022-06-14 par

