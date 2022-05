Nocturne au Jardin alpin de Gap-Charance Jardin alpin de Gap Charance Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Nocturne au Jardin alpin de Gap-Charance Jardin alpin de Gap Charance, 3 juin 2022, Gap. Nocturne au Jardin alpin de Gap-Charance

Jardin alpin de Gap Charance, le vendredi 3 juin à 19:00

**Une balade à travers les Alpes** Cette visite commentée du Jardin alpin de Gap-Charance propose un voyage à travers les paysages des Alpes. De la plaine jusqu’aux sommets, prairies, zones humides ou cultivées, pentes sèches, éboulis… venez découvrir les milieux naturels et semi-naturels des Alpes françaises. **Changement climatique : le devenir des paysages alpins** Les études scientifiques nous permettent aujourd’hui de constater l’impact du changement climatique sur la flore et les végétations alpines. Cette visite vous propose de faire le point sur ces connaissances et les évolutions prévisibles de nos paysages alpins. **Le silence nocturne** Profitons également de cette nocturne pour tendre l’oreille à cette heure apaisée de fin de journée. Peut-être entendrons-nous quelques habitants du jardin.

Visite gratuite – 10 personnes maximum, réservation conseillée

19h, le jardin ferme, la fraicheur du soir s’installe. C’est le moment idéal pour traverser les paysages des Alpes et découvrir leur avenir à l’heure du changement climatique. Jardin alpin de Gap Charance Domaine de Charance 05000 Gap Gap Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T19:00:00 2022-06-03T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Jardin alpin de Gap Charance Adresse Domaine de Charance 05000 Gap Ville Gap lieuville Jardin alpin de Gap Charance Gap Departement Hautes-Alpes

Jardin alpin de Gap Charance Gap Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gap/

Nocturne au Jardin alpin de Gap-Charance Jardin alpin de Gap Charance 2022-06-03 was last modified: by Nocturne au Jardin alpin de Gap-Charance Jardin alpin de Gap Charance Jardin alpin de Gap Charance 3 juin 2022 Gap Jardin alpin de Gap Charance Gap

Gap Hautes-Alpes