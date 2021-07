Albi Hôtel Rochegude Albi, Tarn Nocturne au centre d’art – Soirée Observation des étoiles Hôtel Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

Hôtel Rochegude, le jeudi 26 août à 21:00

Ouverture nocturne de l’exposition Langages tissés d’Isabel Caravho et observation des étoiles dans le parc Rochegude avec l’association Albireo En compagnie des passionnés de l’association Albireo, observation des étoiles et nébuleuses, et accompagnement pédagogique par les membres de l’association. Visibilité de Saturne puis Jupiter si les conditions météo le permettent ! Les constellations d’étoiles seront aussi localisées au fur et à mesure de la soirée. Les personnes intéressées peuvent venir avec leur paire de jumelles. Annulation en cas de pluie Pass sanitaire obligatoire

Gratuit

Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, Albi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T21:00:00 2021-08-26T23:00:00

