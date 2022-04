Nocturne astronomie Plouarzel Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Plouarzel

Nocturne astronomie Plouarzel, 13 juillet 2022, Plouarzel. Nocturne astronomie Plouarzel

2022-07-13 21:30:00 – 2022-07-13 23:00:00

Plouarzel Finistère Venez observer les étoiles avec un télescope, apprenez à reconnaître les constellations et découvrez les légendes derrières ces astres mythiques. atelier-ecolau@gozmail.bzh +33 6 10 80 75 20 https://atelier-ecolau.log.bzh/ Venez observer les étoiles avec un télescope, apprenez à reconnaître les constellations et découvrez les légendes derrières ces astres mythiques. Plouarzel

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouarzel Autres Lieu Plouarzel Adresse Ville Plouarzel lieuville Plouarzel Departement Finistère

Plouarzel Plouarzel Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouarzel/

Nocturne astronomie Plouarzel 2022-07-13 was last modified: by Nocturne astronomie Plouarzel Plouarzel 13 juillet 2022 finistère Plouarzel

Plouarzel Finistère