Samedi 9 juillet 2022

de 18h à minuit

Une quarantaine d’artisans seront présents sur la place du Général de Gaulle.

Le Lion : Cie Machtiern

18h et 21h

Mationnette géante à l’allure sauvage, elle est la prolongation du comédien à travers la machine.

Les Anargonautes : Cie Zouplaboum

19h et 22h

Curieuse de notre monde et de nos coutumes, deux marionnettes robotiques à bord de leur fusées et manipulées à vue partent à la découverte de la ville et de ses habitants.

Les Barons du Bayou

20h et 22h

Le Jazz de Lousiane prendra le pouvoir au son des Barons pour vous faire danser sur des airs de fête.

