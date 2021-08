NOCTURNE ANGLOISE Place Aimé Octobre, 20 août 2021, Angles-sur-l'Anglin.

NOCTURNE ANGLOISE

Place Aimé Octobre, le vendredi 20 août à 16:00

**Le vendredi 20 Août de 16h 23h,** dans la ville haute, **des artisans, créateurs et artisans d’art exposeront leurs créations uniques, de qualité, et des producteurs locaux vous feront découvrir leurs produits.** Pour animer tout cela, **”Elle et Les Jean”** nous accompagneront pour faire de cette soirée, un moment festif et plein de légèreté. Les boutiques du village accueilleront également le public sur la même tranche horaire, une occasion de découvrir ou redécouvrir d’autres artisans et artistes. La restauration sera assurée par, un Food Truck, les restaurants du village et les bars. Une belle soirée en perspective, pour retrouver enfin les visiteurs, dans une ambiance de joie et d’échanges. PS : le masque est obligatoire sur l’espace dédié au marché

Marché Nocturne : artisans et producteurs

Place Aimé Octobre 86260 Angles-sur-l'Anglin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T16:00:00 2021-08-20T23:00:00