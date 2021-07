NOCTURNE ANGLOISE Angles-sur-l’Anglin, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Angles-sur-l'Anglin.

Angles-sur-l’Anglin voit naître ——————————- son premier marché nocturne ! —————————– Pour le plus grand plaisir de tous, l’association Artis’Angles organise un premier marché nocturne à Angles sur l’Anglin. **Le vendredi 9 juillet de 16h à 23h, dans la ville haute, des artisans, créateurs et artisans d’art exposeront leurs créations uniques, de qualité, et des producteurs locaux vous feront découvrir leurs produits.** Pour animer tout cela, **Les P’tites Notes d’Agnès nous accompagneront pour faire de cette soirée, un moment festif et plein de légèreté.** **Les boutiques du village accueilleront également le public** sur la même tranche horaire, une occasion de découvrir ou redécouvrir d’autres artisans et artistes. **La restauration sera assurée par les restaurants du village et les bars se joignent également à cet évènement.** Une belle soirée en perspective, pour retrouver enfin les visiteurs, dans une ambiance de joie et d’échanges. Alors, alors…. à Vendredi 9 juillet !

