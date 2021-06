Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Nocturne à l’Ariana Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Nocturne à l’Ariana Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Genève. Nocturne à l’Ariana

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, le jeudi 29 juillet à 18:00

En juillet, l’Ariana vous emmène en terres d’Islam avec le concert de santour (instrument de la famille des cithares) par l’artiste iranien Arman Rashidi. Ne manquez pas également les visites-éclair pour une plongée dans nos collections de céramique moyen-orientale! Voyage en terres d’Islam à l’Ariana 18h-21h30 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T18:00:00 2021-07-29T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Adresse Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Ville Genève lieuville Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève