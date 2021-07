Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Nocturne à l’Ariana Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, le jeudi 29 juillet à 18:00

**Ne manquez pas également les visites-éclair pour une plongée dans nos collections de céramique moyen-orientale!** L’Islam | Programme de Juillet Visites thématiques (gratuites) * 18h | 940 : Naissance de Ferdowsi * 18h20 | 750-946 : Dynastie des Abbassides * 18h40 | 1683 Siège des Ottomans devant Vienne * 19h | 940 : Naissance de Ferdowsi * 19h30 | Concert de 30 minutes (Arman Rashidi) * 20h | 750-946 : Dynastie des Abbassides * 20h30 | Concert de 30 minutes (Arman Rashidi) * 21h | 1683 Siège des Ottomans devant Vienne Concert d’Arman Rashidi 19h30 et 20h30 Entrées aux expositions temporaires payantes: [billetterie en ligne](https://billetterie-ariana.geneve.ch/content#) et sur place. Pause gourmande au [Comptoir gourmand](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/ariana/visiter/preparez-votre-visite/comptoir-gourmand/) en continu.

0.- / Entrée payante aux expositions temporaires

En juillet, l’Ariana vous emmène en terres d’Islam avec le concert de santour (instrument de la famille des cithares) par l’artiste iranien Arman Rashidi. Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

