le jeudi 25 novembre à 18:00

**Le Musée Ariana accueille le projet Danse(in) en novembre. Cet ambitieux programme réunit des artistes professionnels, des migrants ainsi que des locaux amateurs autour d’ateliers de création.** S’articulant autour d’ateliers de création développés par une dizaine d’artistes, les participants sont accompagnés à travers la pratique de la danse, de la musique, du texte, du dessin, de la photographie et de la céramique. L’objectif est de s’émanciper à travers l’art et de trouver le commun qui nous rassemble. Danser pour se réincarner, poser des mots sur une pensée, déclamer son histoire sont autant d’actions considérées comme des œuvres à part entière. **Interventions des migrants** **Jeudi 25 novembre et dimanche 28 novembre 2021** Suite à la visite du Musée Ariana, les participants ont travaillé avec notre équipe d’artistes sur des textes inspirés de ce qu’ils ont vu et ressenti. Ces textes partent de sensations très intimes interconnectées à leurs récits personnels. **Materia Prima** **Collectif Materia Prima: Emilio Artessero Quesada/ Noemi Alberganti et ATMO: Sonia P/ Goodbye Ivan** **Jeudi 25 novembre et dimanche 28 novembre 2021** Pour cette performance, Materia Prima collabore avec le duo électroacoustique ATMO. Materia Prima aime associer l’architecture des lieux et les spectateurs au processus créatif de leurs actions. Il s’agira à travers cette performance de résonner métaphoriquement avec la création d’une céramique où l’interaction des éléments, du corps et du concept aboutit à un objet artistique mâtiné d’aléatoire. **Certificat COVID obligatoire: plus d’informations sur** [**www.musee-ariana.ch**](http://www.musee-ariana.ch)

gratuit, entrée aux expositions payantes

Evénement nocturne autour de la danse
Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre
Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T18:00:00 2021-11-25T21:30:00

