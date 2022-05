Nocturne à la patinoire : spéciale fin de saison ! Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Nocturne à la patinoire : spéciale fin de saison ! Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon

2022-11-04 19:30:00 – 2022-11-04 21:45:00

Prémanon Jura 6 EUR Dernière chance pour les noctambules de se partager la piste avant la fermeture annuelle. Pour l'occasion, un photographe prendra des clichés des patineurs en plein mouvement et les clichés seront proposés à la vente.

