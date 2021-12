Méru Médiathèque Jacques Brel Méru, Oise Nocturne à la médiathèque Jacques Brel… Spectacle “Label utopie ou l’amour à l’œuvre” Médiathèque Jacques Brel Méru Catégories d’évènement: Méru

Oise

Nocturne à la médiathèque Jacques Brel… Spectacle “Label utopie ou l’amour à l’œuvre” Médiathèque Jacques Brel, 22 janvier 2022, Méru. Nocturne à la médiathèque Jacques Brel… Spectacle “Label utopie ou l’amour à l’œuvre”

Médiathèque Jacques Brel, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

**Spectacle “Label utopie ou l’amour à l’œuvre”, proposé par le Théâtre du Pressoir** ([[https://fr-fr.facebook.com/thpressoir/](https://fr-fr.facebook.com/thpressoir/)](https://fr-fr.facebook.com/thpressoir/)) Texte et mise en scène de Juliane Stern, avec Virginie Dupressoir et Benoît Cassard. Marie Moret, compagne en utopie et amoureuse de Godin, présente la vie et l’oeuvre de cet industriel idéaliste, créateur du Familistère de Guise. **Samedi 22 janvier 2022, 18h30.** Au programme également : Les bibliothécaires de la section jeunesse proposent une animation lecture autour d’albums sur le thème de l’amour, samedi 22 janvier, 18h30. Exposition “L’amour des mots d’amour”, réalisée par les éd. _Voir page 1.,_ du 11 janvier au 26 février 2022.

Entrée gratuite, nombre de places limité, réservation obligatoire. Spectacle maintenu sous réserve de la situation sanitaire.

Nocturne à la médiathèque Jacques Brel… Spectacle “Label utopie ou l’amour à l’oeuvre” Médiathèque Jacques Brel 21 rue Anatole France 60110 Méru Méru Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Méru, Oise Autres Lieu Médiathèque Jacques Brel Adresse 21 rue Anatole France 60110 Méru Ville Méru lieuville Médiathèque Jacques Brel Méru