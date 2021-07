Vic-en-Bigorre Médiathèque de Vic Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Nocturne à la médiathèque de Vic Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

La médiathèque de Vic-en-Bigorre ouvre ses portes en mode nocturne le vendredi 23 juillet. A 18H, sera inaugurée l’exposition sur le Prix Francis Jammes, avec une présentation des romans sélectionnés pour ce prix décerné lors du salon du livre du 18 septembre 2021. Lecture sur place, convivialité et repas partagé. A 21H30, projection en plein air dans le jardin de la médiathèque (film familial).

Entrée libre

Vendredi 23 juillet à partir de 18H Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

