Nocturne à la lampe torche Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, samedi 24 février 2024.

Nocturne à la lampe torche Explorez le Musée et ses mystères à la lueur de votre lampe… Samedi 24 février, 18h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation via la billetterie en ligne, à partir du 5 février

Début : 2024-02-24T18:00:00+01:00 – 2024-02-24T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T18:00:00+01:00 – 2024-02-24T22:00:00+01:00

Explorez le Musée d’une manière unique en profitant de l’hiver et de son ambiance tamisée.

Équipez-vous d’une lampe torche ou utilisez la lueur de votre téléphone portable pour (re)découvrir les spécimens et les objets fascinants exposés dans les galeries.

Dinosaures, mammifères et momies du Musée prennent-ils vie à la tombée du jour ? Étonnements garantis !

Gratuit, ouverture des réservations le 5 février

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)