NOCTURNE À LA FERME EN FAMILLE AUX CERFS DE LA FARDELLIÈRE Les Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou, jeudi 1 août 2024.

Une idée de sortie ludique originale pour prendre l’air en famille en pleine nature au milieu des animaux !

Partez à la découverte des cerfs, des biches et leurs petits faons lors d’une soirée.

Un moment ludique et familiale au cœur de la nature pour les petits et les grands.

Avec le livret Bichon-Bichette, que nous offrons aux enfants, lancez vous à la quête des trésors naturels de la ferme. Profitez du cadre dans notre espace guinguette.

Passez un moment convivial autour du panier pique-nique de produits fermiers et locaux.

Prévoir chaussures de marche ou bottes.

Sur réservation uniquement. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 18:15:00

fin : 2024-08-01 21:30:00

Les Cerfs de la Fardellière 4, La Fardellière VALANJOU

Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire lescerfsdelafardelliere@yahoo.fr

