Nocturne à la Fabuloserie La Fabuloserie, 14 mai 2022 20:00, Charny Orée de Puisaye.

Venez découvrir, de nuit, la “Maison-musée” et le “Jardin habité”, accompagnés des chants lyriques d’Eden.

Nous sommes heureux de pouvoir, enfin, vous convier à une nocturne hors normes à La Fabuloserie, lors de la Nuit européenne des Musées, le samedi 14 mai.

Ouvert au public en 1983, cet établissement abrite des productions insolites, réalisées par des artistes autodidactes. Dans un cadre singulier, découvrez des collections dites « hors-normes »

Depuis Paris : autoroute A6 – sortie 18, puis prendre la D943 direction Montargis (12 km). / are SNCF de Joigny (un train par heure au départ de Paris-Bercy, durée 1h 20) Possibilité de contacter La Fabuloserie pour le trajet AR Joigny-Dicy (30E)

Opened to the public in 1983, this establishment houses unusual productions, made by self-taught artists. In a unique setting, discover collections known as «off-the-shelf»

Estamos contentos de poder, por último, invitarle a una noche fuera de los estándares en La Fabuloserie, durante la Noche Europea de los Museos, el sábado 14 de mayo.

Descubrirá, de noche, la “Casa-museo” y el “Jardín habitado”, acompañados de los cantos líricos de edén.

Acceso libre a todo el sitio desde las 8:00 hasta las 11:00.

1 rue des canes 89120 Charny Orée de Puisaye Bourgogne-Franche-Comté