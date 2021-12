Prémanon Prémanon Jura, Prémanon Nocturne 90’s à la patinoire Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Nocturne 90's à la patinoire Patinoire de l'Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon

2022-01-07 19:30:00 – 2022-01-07 21:45:00

Prémanon Jura 3 3 EUR Une belle occasion de patiner dans une ambiance pleine de souvenirs entre les tubes des années 90 comme Noir Désir, Manau, I AM ou encore les Daft Punk ! Soirée déguisée….comme dans les années 90 ! contact@espacedesmondespolaires.org +33 3 39 50 80 20 https://www.espacedesmondespolaires.org/

