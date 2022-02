Nocturne #5 à la Tour Jean Sans Peur Tour Jean sans Peur Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Nocturne #5 à la Tour Jean Sans Peur Tour Jean sans Peur, 12 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 février 2022

de 19h30 à 21h30

payant

Visitez de nuit la tour médiévale de Jean Sans Peur au cœur du quartier des Halles. Muni(e) de votre lampe de poche, partez à la découverte de la tour. Découvrez l’histoire des lieux, de nombreux détails insolites invisibles en journée et surtout profitez de la mise en lumière de la magnifique voûte sculptée végétale, unique en France. Ce sera aussi l’occasion de vous faire frissonner ! Un soir par mois, l’équipe de la tour Jean sans Peur organise une visite guidée nocturne de l’une des plus hautes tours civiles médiévales parisiennes. Muni(e) de votre lampe de poche, partez à la découverte de la tour Jean sans Peur, construite pour un prince au début du XVe siècle au milieu de son immense palais, après qu’il ait fait assassiner son plus proche rival et pris le pouvoir sur le roi. Découvrez l’histoire des lieux, de nombreux détails insolites invisibles en journée et surtout profitez de la mise en lumière de la magnifique voûte sculptée végétale, unique en France. La visite guidée donne accès à tous les niveaux de la tour Jean sans Peur et se termine par un moment convivial avec un verre offert de Bourgogne ou de soft (pour les enfants). Ces nocturnes sont l’occasion de mieux faire connaître la tour Jean sans Peur, ouverte au public en octobre 1999 et dont les expositions œuvrent à présenter une société médiévale loin des clichés habituels. Visite nocturne sur réservation (contact@tourjeansanspeur.com) ou 0140262028. Merci de laisser votre nom, un numéro de téléphone, le nombre de places adultes et enfants. Les enfants apprécieront d’avoir une lampe de poche et peuvent venir déguisés. Le règlement se fait de préférence dès confirmation de la réservation en envoyant un chèque à l’ordre de l’association des amis de la tour Jean sans Peur (Tour Jean sans Peur, 20 rue Étienne Marcel 75002 Paris). Si le délai est trop court avant la nocturne, il est possible de régler sur place juste avant la visite à partir de 19H par chèque, espèces ou cb. Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel Paris 75002 Contact : 0140262028 contact@tourjeansanspeur.com https://twitter.com/tourjsp Balade;Enfants;Loisirs;Histoire;Conférence

Date complète :

2022-02-12T19:30:00+01:00_2022-02-12T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Tour Jean sans Peur Adresse 20 rue Étienne Marcel Ville Paris lieuville Tour Jean sans Peur Paris Departement Paris

Tour Jean sans Peur Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Nocturne #5 à la Tour Jean Sans Peur Tour Jean sans Peur 2022-02-12 was last modified: by Nocturne #5 à la Tour Jean Sans Peur Tour Jean sans Peur Tour Jean sans Peur 12 février 2022 Paris Tour Jean sans Peur Paris

Paris Paris