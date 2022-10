NOCTURE – VEILLÉE AUX ARCHIVES

NOCTURE – VEILLÉE AUX ARCHIVES, 25 novembre 2022, . NOCTURE – VEILLÉE AUX ARCHIVES



2022-11-25 18:30:00 18:30:00 – 2022-11-25 Rendez-vous aux Archives municipales de Béziers pour un Jeu de l’oie géant en nocturne.

Gratuit, sur inscription par mail ou téléphone. Rendez-vous aux Archives municipales de Béziers pour un Jeu de l’oie géant en nocturne.

Gratuit, sur inscription par mail ou téléphone. dernière mise à jour : 2022-10-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville