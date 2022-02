NOCT’AZIMAUGES Mauges-sur-Loire, 5 mars 2022, Mauges-sur-Loire. NOCT’AZIMAUGES Mauges-sur-Loire

2022-03-05 – 2022-03-05

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire EUR 10 30 Organisé par Raid Mauges Aventures, le Noct’Azimauges est un évènement nocturne qui ravira les coureurs et traileurs du secteur !

Deux choix vous sont proposés durant ce trail nocturne : Course orientation + trail de 20 km : trail de 10 Km (rubalisé) accompagné de 2 courses d’orientation d’environ 5 Km

Trail de 10 km (rubalisé) Plus d’informations à venir prochainement Un trail nocturne pour découvrir les Mauges raidmaugesaventure@gmail.com https://raidmaugesaventures.fr/ Organisé par Raid Mauges Aventures, le Noct’Azimauges est un évènement nocturne qui ravira les coureurs et traileurs du secteur !

Deux choix vous sont proposés durant ce trail nocturne : Course orientation + trail de 20 km : trail de 10 Km (rubalisé) accompagné de 2 courses d’orientation d’environ 5 Km

Trail de 10 km (rubalisé) Plus d’informations à venir prochainement Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse Ville Mauges-sur-Loire lieuville Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

NOCT’AZIMAUGES Mauges-sur-Loire 2022-03-05 was last modified: by NOCT’AZIMAUGES Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 5 mars 2022 maine-et-loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire