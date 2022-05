Noctambulations sur le Pont Valentré Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Cahors Lot 10 EUR Nombre de participants total limité à 35 personnes par visite. L’inscription préalable à l’Office de tourisme est obligatoire. Aucun billet ne sera vendu sur place le soir de la visite. Départ devant le Pont Valentré, rive droite (côté ville). Une découverte historique et ludique, à la lueur des flambeaux, du monument emblématique de Cahors et de ses environs, en compagnie d’un guide conférencier. De l’histoire, réelle ou légendaire, du pont Valentré aux aménagements destinés à la navigation, de la fontaine des Chartreux à la Maison de l’Eau, découvrez 700 ans d’histoire autour de cet ouvrage d’art exceptionnel. contact@cahorsvalleedulot.com +33 5 65 53 20 65 Nombre de participants total limité à 35 personnes par visite. L’inscription préalable à l’Office de tourisme est obligatoire. Aucun billet ne sera vendu sur place le soir de la visite. Départ devant le Pont Valentré, rive droite (côté ville). C.Novello_Noctambulations de Cahors

