Point de rendez-vous donné à l’incription, le samedi 21 mai à 20:30

Venez découvrir la faune nocturne du Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay, en particulier les espèces d’oiseaux et de chauves-souris qui habitent le campus aux côtés d’une animatrice nature. La faune nocturne est discrète et bien souvent méconnue. Pourtant quand le soleil se couche on peut croiser de nombreuses créatures passionnantes. Le sentier Noct’ en Nat’ vous propose une approche originale à la fois scientifique et artistique. Visite gratuite sur réservation à : [[parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr](mailto:parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr)](mailto:parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr) Point de rendez-vous donné à l’inscription. Prévoir des chaussures de marche.

