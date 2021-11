Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse NOCHE LOCA #5 (FESTIVAL LOCOMBIA) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

NOCHE LOCA #5 (FESTIVAL LOCOMBIA) Toulouse, 6 novembre 2021, Toulouse. NOCHE LOCA #5 (FESTIVAL LOCOMBIA) LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse

2021-11-06 19:30:00 – 2021-11-06 LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville

Toulouse Haute-Garonne 14.8 EUR 14.8 16.8 Quels meilleurs ambassadeurs que les mythiques Frente Cumbiero? Présents pour la 1ère fois à Toulouse, ils clôtureront le Festival pour une soirée de folie aux côtés de l’indéboulonnable DJ No Breakfast et ses pépites vinyles, ainsi que les voisins perpignanais de Combo Pacheco pour ouvrir le bal. Préparez-vous, pour une Noche…Loca!

Offre de restauration sur place. Pour sa cinquième édition, le Festival Locombia fait la part belle aux musiques actuelles de Colombie et ses liens entre traditions et modernité. Quels meilleurs ambassadeurs que les mythiques Frente Cumbiero? Présents pour la 1ère fois à Toulouse, ils clôtureront le Festival pour une soirée de folie aux côtés de l’indéboulonnable DJ No Breakfast et ses pépites vinyles, ainsi que les voisins perpignanais de Combo Pacheco pour ouvrir le bal. Préparez-vous, pour une Noche…Loca!

Offre de restauration sur place. LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Ville Toulouse lieuville LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse