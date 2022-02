¡ NOCHE LOCA (2nd édition) ! CARGO DE NUIT, 5 mars 2022, Arles.

¡ NOCHE LOCA (2nd édition) !

CARGO DE NUIT, le samedi 5 mars à 21:00

Après le succès de la première édition en Novembre dernier, le nouveau concept Arlésien « Noche Loca » est de retour le Samedi 5 Mars 2022 pour une seconde édition qui s’annonce encore plus exceptionnelle et festive que la première ! Pour cette seconde édition, nous vous préparons une transformation complète du Cargo de Nuit en un lieu totalement unique et spectaculaire le temps d’un soir ! Une nouvelle décoration, un nouveau show lumière, encore plus de confettis, et une nouvelle programmation de DJ’S pour vous faire passer une soirée inoubliable ! Bref vous l’aurez compris… Il ne faudra rater cette sous aucun prétexte ! —————————————————————————— NEW DECO NEW SHOW LIGHTS & CONFETTIS PHOTOGRAPHE by M7 Production VIDÉASTE by M7 Production —————————————————————————— Line Up: Robin Toledo (Winner DJ CONTEST) Cédric Buche b2b Vinss Weber (Collectif DJ’S Arlésiens) Julien Plantevin b2b Marvin Spiga Benedetto & Farina —————————————————————————— BILLETTERIE • PRÉVENTE : 20€ + CONSO [https://my.weezevent.com/noche-loca-2-cargo-de-nuit-arles](https://my.weezevent.com/noche-loca-2-cargo-de-nuit-arles) • Sur place : 20€ (SANS CONSO) —————————————————————————— PASS VACCINAL – Certificat de vaccination 3/3 – Covid-19 de plus de 7 jours avec QR-code.

20€

♫♫♫

CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T21:00:00 2022-03-05T04:00:00