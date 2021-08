Noche de Cumbia #2 Théâtre silvain, 21 août 2021, Marseille.

Suite au grand succès de la première édition, nous revenons avec NOCHE DE CUMBIA 2 Ambiance dansante et latine en plein air au théâtre silvain La Kamba est un groupe de musique latine avec une identité unique qui mélange la cumbia latino-américaine à d’autres rythmes très dansants. Sa caractéristique la plus remarquable est le punch et l’énergie que dégagent ses 12 musiciens à chaque concert. Un groupe composé de musiciens de différents horizons qui sont une illustration du mélange des cultures amérindiennes, africaines et européennes. Son répertoire est composé de chansons propres et de reprises que le groupe s’est donné le droit d’adapter pour le rapprocher de son identité. Des paroles qui traitent de la joie de vivre et de l’amour, toujours avec une touche d’ironie fataliste typiquement latino-américaine. Tout est présent pour que le spectacle soit survoltant, frais et vivifiant. De quoi passer un moment agréable, où danser devient un acte naturel et nécessaire… Le Brass Koulé (AKA Les Papes de l’ambiance) vous souhaite la bienvenue en créole et vous propose le grand plongeon en mer des Caraïbes : bulles de kompa haïtien et cyclones de syncopes afro-latines, remontée en douceur sur une biguine pimentée … Ambiance collée serrée pour se donner chaud, au corps et au cœur, et chalouper gaiement jusqu’à plus souffle… encore et encore. Pass Sanitaire – Test Pcr obligatoire

15€

Théâtre silvain Chemin du pont de la fausse monnaie, corniche du président kennedy Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-08-21T19:30:00 2021-08-21T23:30:00