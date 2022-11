Noces de rouille Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

Noces de rouille Aix-en-Provence, 3 décembre 2022, Aix-en-Provence. Noces de rouille

8 Avenue De la Violette Comédie d’Aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Comédie d’Aix 8 Avenue De la Violette

2022-12-03 20:30:00 – 2022-12-03

Comédie d’Aix 8 Avenue De la Violette

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne EUR 16 Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, de la garrigue et du romarin, vendeurs d’olives dénoyautées ils sont mariés depuis plus de 20 ans !

Gigi décidée à mettre du piment dans sa vie, va tenter de transformer en amant torride son Jeannot plus attiré par les tournées au bistrot que les sorties en famille.



Vont s’ensuivre une multitude de situations cocasses entre chamaillerie, jalousie et règlement de comptes, des « Noces de Rouille au début de l’embrouille » ! Comédie avec Ghyslaine Lesept et Jean-Luc Bossodu. Du rire à la Comédie d’Aix Comédie d’Aix 8 Avenue De la Violette Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Comédie d'Aix 8 Avenue De la Violette Ville Aix-en-Provence lieuville Comédie d'Aix 8 Avenue De la Violette Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhne

Noces de rouille Aix-en-Provence 2022-12-03 was last modified: by Noces de rouille Aix-en-Provence Aix-en-Provence 3 décembre 2022 8 Avenue De la Violette Comédie d'Aix Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne aix en provence Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne