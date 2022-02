Noces de rouille 1 Marseille 13e Arrondissement, 26 mars 2022, Marseille 13e Arrondissement.

Noces de rouille 1
Centre de culture provençale de Château-Gombert : Roudelet Felibren
45 Boulevard Barra
Marseille 13e Arrondissement
26 mars 2022

Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque et du romarin et vendent des olives dénoyautées. Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de sa saveur. Ils aimeraient farcir leur vie d’un peu plus de piquant.



Pour combler ce vide et faire remonter la mayonnaise, ils vont tester une multitude de recettes. Une cascade de situations comiques qui unissent pour le meilleur et pour le rire ce duo inédit composé de Ghyslaine Lesept et Jean-Luc Bosso.



Ne ratez pas ce mariage d’humour explosif, ils vont vous faire hurler de rire !!!



Ecritur & mise en scène : Ghyslaine Lesept, Fabrice Schwingrouber

Avec Ghyslaine Lesept, Jean-Luc Bosso

