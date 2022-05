Noces de paroles… le festival Lingé, 23 juillet 2022, Lingé.

Noces de paroles… le festival Lingé

2022-07-23 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-23

Lingé 36220 Lingé

Voici le petit festival… qui va devenir grand. Ici, on conte, on raconte, on discute et on s’émerveille sous les étoiles, ici c’est comme un mariage à la campagne… Rencontres de conteurs venue de toute la France et du bien plus loin encore. Programmation en cours concoctée par Armelle et Pépo Audiguane.

Début des spectacles à 11h pour le jeune public, à partir de 15h, les spectacles se dérouleront tout au long de la journée. A 21h: soirée minuit contes de la nuit sous les étoiles.

Buvette et restauration légère sur place.

Rencontres autour du conte… mise en voix et en musique par Armelle et Péppo Audiguane

nocesdeparoles@gmail.com

Marc Laberge

Lingé

