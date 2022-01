Noces de Figaro : projection en direct Château-Thierry, 3 février 2022, Château-Thierry.

Noces de Figaro : projection en direct Château-Thierry

2022-02-03 19:15:00 – 2022-02-03

Château-Thierry Aisne

8 8 Projection en direct du Palais Garnier au cinéma de Château-Thierry

Les Noces de Figaro compte parmi les opéras les plus

emblématiques du répertoire. Brahms en parlait comme

d’un « miracle » et la plainte de la Comtesse résonne

encore aujourd’hui comme une des pages musicales les

plus déchirantes. En reprenant la comédie de

Beaumarchais qui fut à l’origine d’un scandale qui mit en

émoi toute la société parisienne, Mozart et Da Ponte

s’assuraient leur réussite. La pièce avait même été

interdite par Joseph II en 1785 au Théâtre de Vienne.

Devait-elle trop exposer sur le devant de la scène les

contradictions d’un régime déjà vacillant, prêt à sombrer

avec la Révolution française ? La nouvelle production de

Netia Jones conserve l’essence même de la pièce de

Beaumarchais en questionnant avec humour mais non

sans espièglerie les rapports humains, dans une

production qui vient confondre réalité et fiction au point

de se demander, comme le Comte : « Jouons-nous une

comédie ? »

+33 3 23 83 68 01 https://www.cine-chateau.fr/

Cinéma-Théâtre Château-Thierry

Château-Thierry

