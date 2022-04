Noces de bois | Exposition Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet

Bon Repos sur Blavet Côtes d’Armor Du 2 au 9 juillet Les membres de l’association “Sous les chênes de Corot” proposent une nouvelle exposition à la chapelle de Gwirmané – Perret – Bon Repos Sur Blavet. 6ème édition des Noces. 11 artistes invités. +33 6 46 08 49 17 Du 2 au 9 juillet Les membres de l’association “Sous les chênes de Corot” proposent une nouvelle exposition à la chapelle de Gwirmané – Perret – Bon Repos Sur Blavet. 6ème édition des Noces. 11 artistes invités. Perret Chapelle de Gwirmané Bon Repos sur Blavet

