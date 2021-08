Alet-les-Bains Alet-les-Bains Alet-les-Bains, Aude NOCES AU VILLAGE Alet-les-Bains Alet-les-Bains Catégories d’évènement: Alet-les-Bains

Durée: 1h15 Véritable succès l’année dernière, nous avons le plaisir de reprendre « Noces au Village » cet été ! Interprétées par notre équipe d’amateurs et entourée d’une équipe professionnelle, ils s’emparent d’histoires de mariage, de la fête, du bonheur, de la famille réunie mais aussi de l’imprévisible, des disputes, des vieilles rancœurs … En s’inspirant de textes d’Anton Tchékhov, Michèle Heydorff y ajoute des anecdotes locales, des notes caustiques ou poétiques, bercé par les rengaines de Michel Delpech ou encore de Ritchie Valens. Musique & chant : Céline et Sébastien Bassignani, Heike Gewehr.

Jeu : Alain Attias, Victor Audier, Sonia Belskaya,Fabienne Chaillout, Franck Legendre, Lise Marie, Philippe Martin, Thomas Martin, Nathalie Mével, Romain Picquart, Claire Raffard, Marguerite Rey,Jean-Philippe Sportouch, Michelle Thiebot,Odette Barreau

