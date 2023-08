Journées du Patrimoine – Moulin Blanchard Nocé Perche en Nocé, 16 septembre 2023, Perche en Nocé.

Perche en Nocé,Orne

Concours de pétanque, visites commentées et dégustation de produits locaux. Buvette et petite restauration sur place.

Samedi, 14h-18h : concours de pétanque.

Dimanche à 14h : finale du concours de pétanque. 15h-17h : visites commentées du Moulin Blanchard.

Samedi et dimanche 10h-18h30 : Vente d’œuvres contemporaines et d’objets d’arts : Oeuvres d’artistes ayant participé aux programmes de résidences et d’expositions, au profit de la rénovation du site..

Presentation of the landscaping projects with the École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles on Friday at 6:30 pm.

Meeting about the restoration of the site on Sunday at 4pm.

Guided tours of the Moulin Blanchard on Sunday at 3pm and 5pm.

Opening of the 4 summer exhibitions on Saturday and Sunday from 10 am to 6:30 pm (The field of sculptures – Designers and creators of gardens in the landscape – The scarlet forest).

Garage sale on Saturday and Sunday from 10 am to 6:30 pm.

Glowing Life concert Saturday 17 at 8:30 pm (paying).

Competición de petanca, visitas guiadas y degustación de productos locales. Refrescos y tentempiés in situ.

Sábado, de 14.00 a 18.00 h: competición de petanca.

Domingo, 14:00 h: final de petanca. de 15:00 a 17:00 h: visitas guiadas al Moulin Blanchard.

Sábado y domingo, de 10.00 a 18.30 h: venta de obras y objetos de arte contemporáneos: obras de artistas que han participado en los programas de residencias y exposiciones, a beneficio de la renovación del lugar.

Petanque-Wettbewerb, kommentierte Besichtigungen und Verkostung lokaler Produkte. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Samstag, 14.00-18.00 Uhr: Boule-Wettbewerb.

Sonntag, 14 Uhr: Finale des Pétanque-Wettbewerbs. 15h-17h: Kommentierte Besichtigungen der Moulin Blanchard.

Samstag und Sonntag 10-18:30 Uhr: Verkauf von zeitgenössischen Werken und Kunstgegenständen: Werke von Künstlern, die an den Residenz- und Ausstellungsprogrammen teilgenommen haben, zugunsten der Renovierung der Anlage.

