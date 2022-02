Noce Bretonne Brélès Brélès Catégories d’évènement: Brélès

Brélès Finistère Brélès Mariage traditionnel à l’ancienne. A partir de 11h. Défilé costumé. Animations folkloriques toute la journée, concerts, fest deiz, artisanat d’art. Kig ha farz à midi sur réservation au café le Méhari. yann.lagadec@laposte.net +33 6 71 11 67 41 Mariage traditionnel à l’ancienne. A partir de 11h. Défilé costumé. Animations folkloriques toute la journée, concerts, fest deiz, artisanat d’art. Kig ha farz à midi sur réservation au café le Méhari. Brélès

