Noć muzeja 2022 – Nuit des Musées 2022 Museum of Contemporary Art of Republic of Spska Banja Luka Catégories d’évènement: Banja Luka

Ville de Banja Luka

Noć muzeja 2022 – Nuit des Musées 2022 Museum of Contemporary Art of Republic of Spska, 14 mai 2022, Banja Luka. Noć muzeja 2022 – Nuit des Musées 2022

Museum of Contemporary Art of Republic of Spska, le samedi 14 mai à 19:00 Free admission

Three Exhibitions and concert Museum of Contemporary Art of Republic of Spska Trg srpskih junaka 2 Banja Luka Banja Luka Ville de Banja Luka

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Banja Luka, Ville de Banja Luka Autres Lieu Museum of Contemporary Art of Republic of Spska Adresse Trg srpskih junaka 2 Ville Banja Luka lieuville Museum of Contemporary Art of Republic of Spska Banja Luka Departement Ville de Banja Luka

Museum of Contemporary Art of Republic of Spska Banja Luka Ville de Banja Luka https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/banja-luka/

Noć muzeja 2022 – Nuit des Musées 2022 Museum of Contemporary Art of Republic of Spska 2022-05-14 was last modified: by Noć muzeja 2022 – Nuit des Musées 2022 Museum of Contemporary Art of Republic of Spska Museum of Contemporary Art of Republic of Spska 14 mai 2022 Banja Luka Museum of Contemporary Art of Republic of Spska Banja Luka

Banja Luka Ville de Banja Luka