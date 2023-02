NOBUO UEMATSU CONTIKI SALLE PLEYEL, 8 avril 2023, PARIS.

NOBUO UEMATSU CONTIKI SALLE PLEYEL. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 20:00 (2023-04-06 au ). Tarif : 44.0 à 69.0 euros.

LA FEE SAUVAGE (L-R-21-7989 / L-R-21-7990) présente ce concert Nobuo Uematsu revient à Paris et en Belgique en avril 2023 ! Le compositeur de la série FINAL FANTASY, et de nombreuses autres musiques de jeux vidéo, tiendra sa première représentation en dehors du Japon avec son nouveau groupe : Nobuo Uematsu conTIKI. Le concert proposera une partie avec une performance solo de Nobuo Uematsu, et une seconde avec son nouveau groupe. Sa performance solo mettra en vedette la musique de son nouveau disque vinyle «Modulation – FINAL FANTASY Arrangement Album» sorti le 9 novembre 2022, qu’il a produit entièrement seul pour la première fois de sa carrière, de l’arrangement au mixage. Le groupe jouera avec lui des chansons de FINAL FANTASY comme Suteki da ne et Melodies of Life. Également au programme la lecture de Story of Blic-0, une œuvre originale dont Nobuo Uematsu a écrit à la fois l’histoire et la musique, et également jouée pour la première fois à l’étranger !Interprètes: Nobuo Uematsu (Clavier), xiao (Chant), Yasushi Yokokawa (Guitares), Chihiro Fujioka (Percussions), Rie Tozuka (Lecture). Réservations PMR : 01 76 49 43 13

Votre billet est ici

SALLE PLEYEL PARIS 252, RUE DU FG ST-HONORÉ Paris

LA FEE SAUVAGE (L-R-21-7989 / L-R-21-7990) présente ce concert

Nobuo Uematsu revient à Paris et en Belgique en avril 2023 !

Le compositeur de la série FINAL FANTASY, et de nombreuses autres musiques de jeux vidéo, tiendra sa première représentation en dehors du Japon avec son nouveau groupe : Nobuo Uematsu conTIKI.

Le concert proposera une partie avec une performance solo de Nobuo Uematsu, et une seconde avec son nouveau groupe. Sa performance solo mettra en vedette la musique de son nouveau disque vinyle «Modulation – FINAL FANTASY Arrangement Album» sorti le 9 novembre 2022, qu’il a produit entièrement seul pour la première fois de sa carrière, de l’arrangement au mixage. Le groupe jouera avec lui des chansons de FINAL FANTASY comme Suteki da ne et Melodies of Life. Également au programme la lecture de Story of Blic-0, une œuvre originale dont Nobuo Uematsu a écrit à la fois l’histoire et la musique, et également jouée pour la première fois à l’étranger !

Interprètes: Nobuo Uematsu (Clavier), xiao (Chant), Yasushi Yokokawa (Guitares), Chihiro Fujioka (Percussions), Rie Tozuka (Lecture).

Réservations PMR : 01 76 49 43 13.44.0 EUR44.0.

Votre billet est ici