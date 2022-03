Nobody’s perfect à Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent, 29 avril 2022, Saint-Leu-d'Esserent.

Nobody’s perfect à Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent

2022-04-29 19:00:00 – 2022-04-29 20:30:00

Saint-Leu-d’Esserent Oise Saint-Leu-d’Esserent

“Si on ouvrait des gens, on trouverait des paysages”

Agnès Varda

C’est comme une cabane dont il ne resterait que les contours. Une cabane des souvenirs, un spectacle sur les mémoires intimes et collectives, mêlant théâtre, musique et sons. Entre les deux acteurs musiciens, le dialogue s’engage sur le mode presque naïf et ludique des comptines d’enfance : trois p’tits chats – chapeau d’paille – paillasson… Un spectacle à emporter qui invite les spectateurs à se tenir au plus proche du paysage intime des interprètes.

Tarif unique 5 €

Durée 1h10 min

Spectacle de la Faïencerie-théâtre en itinérance à Saint-Leu-d’Esserent.

Rendez-vous au théâtre de verdure à 19h (derrière la médiathèque, dans la coulée verte).

Deuxième date en itinérance: le samedi 30 avril à 19h à la Grange d’Erquery (60600)

accueil@faiencerie-theatre.com +33 3 44 24 01 01

Marie-Clémence David

Saint-Leu-d’Esserent

