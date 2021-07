Noblesse des lices : chefs-d’œuvre de la tapisserie du XVIe au XXIe siècle Château de Biron, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Blésignac.

Noblesse des lices : chefs-d’œuvre de la tapisserie du XVIe au XXIe siècle

le samedi 18 septembre à Château de Biron

### Au château de Biron, découvrez une grande exposition de tapisseries anciennes et modernes. Vingt-neuf tentures représentatives de l’art de la tapisserie seront présentées. L’exposition a lieu dans les bâtiments des maréchaux et d’Henri IV, au niveau de la cour haute du château. Au premier niveau sont présentées des œuvres du XVIe siècle au XVIIIe siècle. C’est l’âge d’or de la tapisserie en France, avec de grandes tentures historiques : histoire grecque et romaine, avec Alexandre le Grand et Scipion l’Africain, de la Renaissance française, avec le roi François Ier. Les liciers (artisans qui tissent les tapisseries) réalisent aussi de grandes compositions de chasses, car c’est à cette époque le loisir sportif principal de la noblesse. Ce sujet permet de montrer des personnages costumés en mouvement, des paysages champêtres et forestiers, et de nombreux animaux, parfois de pays lointains, comme le lion. Les thèmes littéraires faisant intervenir chevaliers, magiciennes, sont aussi très nombreux. Cinq tapisseries représentent les fables d’Esope, ancêtre de Jean de La Fontaine. L’art décoratif de la période aime aussi représenter le monde extra-européen, qui dévoile une nature luxuriante très colorée, et des personnages exotiques. Le deuxième niveau est consacré à la période contemporaine, qui voit la tapisserie perdre progressivement sa fonction d’ameublement pour devenir une création à part entière. Les différents courants modernes du XXe siècle sont largement représentés. Les œuvres figuratives reprennent les sujets mythologiques et les légendes, dans des modes très joyeux, proches de la bande dessinée : histoire de Pélops qui inventa les jeux Olympiques, ou l’Age d’Or, éternel paradis. Les œuvres d’aujourd’hui sont très expressives, la tapisserie parvient à transcrire les gestes de l’expressionnisme abstrait, et du surréalisme. Les jeunes créateurs s’expriment librement à travers ce medium singulier qui participe à la fois de la peinture et de la sculpture sans pour autant se réduire ni à l’un ni à l’autre de ces langages. Les grands noms de cette section d’exposition sont Joan Miró, André Derain, André Masson, et bien sûr Jean Lurçat qui représente un étang peuplé de merveilleux poissons, sous l’œil attentif d’une chouette perchée dans un arbre. Exposition du 3 juillet au 31 octobre 2021. Elle est organisée par le Service départemental du patrimoine.

Adultes : 4,45 €. Enfants : 2,95 €. Accueil en fonction de la situation sanitaire au mois de septembre.

Au château de Biron, découvrez une grande exposition de tapisseries anciennes et modernes. Vingt-neuf tentures représentatives de l’art de la tapisserie seront présentées.

Château de Biron Le bourg, 24540 Biron Blésignac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00