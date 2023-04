NOBI – Fanny Ménégoz + Phonem – Maïlys Maronne La Petite Halle, 24 mai 2023, Paris.

NOBI – Fanny Ménégoz

Nobi est le quartet mené par la flutiste, improvisatrice et compositrice Fanny Ménégoz depuis 2017.

La musique explorée par cette formation est issue d’une part, de son intérêt pour des musiques conceptuelles comme celle entre autres de Magic Malik, auprès de qui elle a travaillé pendant trois ans et avec qui elle continue de jouer au sein de La Fanfare XP, ou de Steve Lehman, avec qui elle travaille dans le cadre de la création de l’ONJ Ex Machina ; d’autre part, de sa culture musicale emprunte de musique traditionnelle de diverses origines, de l’Afrique de l’ouest, d’Europe de l’est, de l’île de la Réunion, etc… Et enfin de son héritage du jazz et des musiques improvisées, que ce soit celles de géants américains tel que Coltrane, Miles Davis, Paul Motian, ou de musiciens plus récents tel que Benoit Delbecq, Jozef Dumoulin, Craig Taborn…

Pour ce nouvelle opus, Nobi questionne une nouvelle fois la question de la liberté dans la musique : entre écriture formelle et improvisation libre, ces quatre musiciens construisent un cadre soigneusement défini, pour mieux le contourner.

Line-up :

Fanny Ménégoz : flûte

Gaspar José : vibraphone, percussions, Alexandre Perrot : contrebasse

Ianik Tallet : batterie.

Phonem « Geometriks » – Maïlys Maronne

« Phonem » a été impulsé par Maïlys Maronne en 2018 d’abord dans une formule quartet (piano, basse, batterie, saxophone). Le premier disque « Animus Volandi » sort en octobre 2018. Très bien reçu (disque révélation dans Jazz Magazine, disque élu de Citizen Jazz), il a donné lieu à plusieurs concerts en France (dont le Festival Jazz sous les Pommiers, Jazz in Montreuil,…) jusqu’en janvier 2020.

Forte de cette première expérience en tant que leadeuse, Maïlys projette aujourd’hui de donner un souffle nouveau à cette formation en réécrivant tout un répertoire avec un son différent, abandonnant le piano pour les claviers et incluant une guitare électrique. Pour le nouveau projet « Geometriks », Thibault Perriard à la batterie et Vincent Duchosal, guitare rejoignent Philippe Burneau, à la basse et Reno Silva Couto au sax Alto déjà présent sur « Animus Volandi ». En plus de ces quatre musiciens, Maïlys souhaite intégrer un.e graphiste/ vidéaste au projet afin d’avoir un vrai lien entre visuel et musique, qui constitue la base du nouveau répertoire.

