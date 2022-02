NOBELLES Théâtre de la Passerelle, 5 mars 2022, Palaiseau.

_**La Comédie des Ondes**_ _**Théâtre**_ Dix ans après la création de la pièce Les Femmes de Génie sont rares ? sur la place des femmes dans les sciences, la Comédie des Ondes persiste et signe avec cette cérémonie pour les oubliées du prix Nobel, concoctée par une équipe 100% féminine qui mettra joyeusement en lumière pas moins de 12 femmes scientifiques, de l’Antiquité à nos jours. Des femmes curieuses, inventives et obstinées, qui ont accompli des prouesses et se sont affranchies des préjugés de leur époque. La nôtre n’en est pas exempte, bien au contraire, et il est plus que jamais nécessaire et salutaire de se plonger dans leur histoire…

Entrée libre sur réservation

Cérémonie pour les oubliées du prix Nobel

Théâtre de la Passerelle 16 avenue de la république 91120 Palaiseau Palaiseau La Hunière Essonne



