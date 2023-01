NOBELLES, CÉRÉMONIE POUR LES OUBLIÉES DU PRIX NOBEL Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

NOBELLES, CÉRÉMONIE POUR LES OUBLIÉES DU PRIX NOBEL
Laval, 2 février 2023
L'Avant-Scène
29 Allée du Vieux Saint-Louis
Laval
Mayenne

2023-02-02 – 2023-02-02

Mayenne EUR 5 5 Une pièce conçue par La Comédie des Ondes, programmée dans le cadre de l’exposition « Super Égaux » par le ZOOM, centre de culture scientifique de Laval. 894 hommes récompensés, 60 femmes honorées. Face à ce puissant constat, le spectacle NOBELLES met en scène une cérémonie fictive de remise du prix éponyme aux femmes scientifiques oubliées. Véritable pièce participative et positive, NOBELLES invite petit·e·s et grand·e·s s’interroger sur le bien-fondé de l’idée de remise de prix et sur la question de la compétition dans les sciences. INFOS PRATIQUES :

· Date : Jeudi 2 février

· Heure : 20h

· Durée : 2h

· Lieu : L’Avant-Scène (Laval)

· Tout public dès 10 ans

· Tarif : 5€

