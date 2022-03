Nobel 52 Saint-Maixant Saint-Maixant Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Maixant

Nobel 52 Saint-Maixant, 15 octobre 2022, Saint-Maixant. Nobel 52 Centre Franççois Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant

2022-10-15 – 2022-10-15 Centre Franççois Mauriac de Malagar 17 route de Malagar

Saint-Maixant Gironde Saint-Maixant EUR 70ème anniversaire du Prix Nobel de littérature de François Mauriac.

Conférences et théâtre. 70ème anniversaire du Prix Nobel de littérature de François Mauriac.

Conférences et théâtre. +33 5 57 98 17 17 70ème anniversaire du Prix Nobel de littérature de François Mauriac.

Conférences et théâtre. Centre Franççois Mauriac de Malagar

Centre Franççois Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant

dernière mise à jour : 2022-02-28 par OT Sauternes Graves Landes Girondines

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Maixant Autres Lieu Saint-Maixant Adresse Centre Franççois Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Ville Saint-Maixant lieuville Centre Franççois Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant Departement Gironde

Saint-Maixant Saint-Maixant Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maixant/

Nobel 52 Saint-Maixant 2022-10-15 was last modified: by Nobel 52 Saint-Maixant Saint-Maixant 15 octobre 2022 Gironde Saint-Maixant

Saint-Maixant Gironde